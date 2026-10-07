به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرتضی گرگی گفت: این طرح‎ها با هدف حفاظت از بخش‌های مختلف این اثر تاریخی، جلوگیری از تشدید آسیب‌های موجود و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم حفاظت و نگهداری از ساختار‌های معماری قلعه در دستور کار پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قلعه بمپور از مهم‌ترین آثار تاریخی جنوب شرق‌کشور و یکی از شاخص‌ترین بنا‌های تاریخی منطقه بلوچستان به شمار می‌رود که در طول زمان به عنوان مرکز حکمرانی و نظامی دارای اهمیت بوده است بر همین اساس طرح‌های حفاظت و مرمت بخش‌های مختلف آن، از اولویت‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است.

به گفته مدیر پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور، اجرای این دو طرح بخشی از برنامه‌های حفاظتی و مرمتی پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور برای استمرار روند حفاظت از این اثر تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.