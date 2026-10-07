اگرچه این روز‌ها ادعا‌های زیادی درباره عقب نشینی پکن از مواضع خود در قبال تهران مطرح می‌شود. اما شواهد موجود نشان می‌دهد پکن دست‌کم در سطح سیاست اعلامی و در چند اقدام عملی، حاضر نشده است خواسته آمریکا برای قطع یا محدود کردن روابط اقتصادی و سیاسی با ایران را بپذیرد.

فشار واشنگتن، سد پکن؛ چرا چین در قبال ایران عقب‌نشینی نکرد؟

فشار واشنگتن، سد پکن؛ چرا چین در قبال ایران عقب‌نشینی نکرد؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ فشار‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ واشنگتن علاوه بر تشدید تحریم‌های مستقیم علیه تهران، تلاش کرده است دامنه تحریم‌ها را به شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها، مؤسسات مالی و حتی شرکت‌های هواپیمایی کشور‌های ثالث گسترش دهد تا مسیر‌های تجاری ایران با جهان محدودتر شود.

در این میان، چین به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست فشار آمریکا تبدیل شده است؛ کشوری که از یک سو روابط اقتصادی و انرژی گسترده‌ای با ایران دارد و از سوی دیگر، خود درگیر رقابت راهبردی و تجاری با واشنگتن است.

استفاده چین از قانون مقابله با تحریم‌های خارجی

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد، اقدام وزارت بازرگانی چین در ۱۲ اردیبهشت (۲ مه) بود.

پس از آنکه آمریکا چند شرکت چینی را به دلیل خرید یا پالایش نفت ایران تحریم کرد، پکن از ابزار حقوقی داخلی خود برای جلوگیری از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه این شرکت‌ها استفاده کرد.

بر اساس اعلام رسمی وزارت بازرگانی چین، پکن با استناد به «قانون مقابله با تحریم‌های خارجی» و مقررات مربوط به جلوگیری از اجرای نامناسب قوانین خارجی، اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت چینی مرتبط با خرید نفت ایران را مسدود کرد. این وزارتخانه اعلام کرد این شرکت‌ها نباید تحریم‌های آمریکا، از جمله مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت معاملات، را بپذیرند، اجرا یا رعایت کنند.

اهمیت این اقدام در آن است که موضوع صرفاً به یک اعتراض دیپلماتیک محدود نماند؛ پکن از یک ابزار حقوقی داخلی برای جلوگیری از اجرای تحریم‌های آمریکا در قلمرو چین استفاده کرد.

اعتراض صریح پکن به تحریم شرکت‌های چینی

این رویکرد در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.

وزارت بازرگانی چین در ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و شهروندان چینی مرتبط با ایران، بار دیگر با تحریم‌های یکجانبه و تحریم‌های ثانویه مخالفت کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد آمریکا با وجود اعتراض‌های مکرر چین، چندین شرکت و شهروند چینی را به بهانه مسائل مرتبط با ایران تحریم کرده است و پکن نسبت به این اقدام «نارضایتی شدید و مخالفت قاطع» دارد. وزارت بازرگانی چین همچنین از واشنگتن خواست تحریم‌های اعمال‌شده را لغو کند و تأکید کرد چین از حقوق و منافع مشروع شرکت‌ها و شهروندان خود دفاع خواهد کرد.

در واقع، موضع چین تنها دفاع از روابط اقتصادی با ایران نیست؛ پکن اصل اعمال تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه شرکت‌های چینی را نیز به چالش می‌کشد.

وتوی چین در شورای امنیت.

اما شاید مهم‌ترین نشانه مخالفت پکن با فشار‌های آمریکا علیه ایران، رفتار چین در شورای امنیت سازمان ملل باشد.

در ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر)، شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران را به رأی گذاشت.

پیش‌نویس با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع روبه‌رو شد و به دلیل رأی منفی دو عضو دائم شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، تصویب نشد. گزارش رسمی سازمان ملل نیز این جلسه را در چارچوب گزارش ویژه درباره استفاده از حق وتو ثبت کرده است.

در واقع، چین و روسیه با رأی منفی خود مانع تمدید مأموریت هیئت کارشناسان مرتبط با تحریم‌های ایران شدند؛ اقدامی که در رسانه‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان وتوی پیش‌نویس مورد حمایت آمریکا درباره ایران بازتاب یافت.

نماینده چین پس از رأی‌گیری، سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران را از عوامل ریشه‌ای بحران دانست و تأکید کرد تحریم و فشار نظامی به حل مسئله کمک نمی‌کند و گفت‌وگوی برابر و مذاکره باید مسیر حل بحران باشد.

از این منظر، وتوی چین را نمی‌توان صرفاً یک موضع‌گیری لفظی دانست؛ این اقدام نشان داد پکن در بالاترین نهاد تصمیم‌گیری امنیتی سازمان ملل نیز حاضر است در برابر اقدامی که آن را در جهت تشدید فشار بر ایران می‌داند، از ابزار رأی خود استفاده کند.

پرواز‌های ایران و آزمون مستقیم فشار آمریکا

نمونه دیگر را می‌توان در حوزه حمل‌ونقل هوایی مشاهده کرد.

در ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)، خبرگزاری فرانسه از گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره تهدید‌های آمریکا علیه کشور‌هایی که به هواپیما‌های ایرانی خدمات فرود یا سوخت‌رسانی ارائه می‌کنند، پرسید و مشخصاً به پرواز‌های ایرانی به گوانگژو و شانگهای اشاره کرد.

گوئو جیاکان در پاسخ اعلام کرد: «موضع چین ثابت است» و پکن با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که مبنای حقوق بین‌المللی یا مجوز شورای امنیت ندارند، مخالف است.

یک روز بعد، در ۱ مهر (۲۳ سپتامبر) نیز همین موضوع در نشست وزارت خارجه چین مطرح شد. جیاکان بار دیگر بر ثبات موضع پکن تأکید ادامه ارتباطات هوایی ایران و چین در چنین شرایطی، از منظر عملی نیز قابل توجه است؛ زیرا واشنگتن تلاش کرده بود تحریم‌های خود را به ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در کشور‌های ثالث نیز گسترش دهد.

دیدار شی و ترامپ؛ ایستادگی پکن بر موضع خود درباره تهران

اهمیت این مجموعه مواضع زمانی بیشتر می‌شود که به تحولات دیپلماتیک هفته‌های اخیر توجه کنیم.

در آستانه دیدار شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، آمریکا تلاش داشت موضوع ایران و روابط اقتصادی پکن و تهران را نیز در چارچوب مناسبات دو کشور مورد توجه قرار دهد.

با این حال، وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین، در ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) در دیدار با عباس عراقچی در پکن، بر تداوم و ثبات سیاست چین در قبال ایران تأکید کرد.

وانگ‌یی گفت: چین و ایران «شرکای جامع راهبردی» هستند و پکن آماده است گفت‌و‌گو و همکاری با تهران را برای حفظ حقوق و منافع مشروع ایران تقویت کند. وی همچنین از تهران و واشنگتن خواست به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردند و مذاکرات را از سر بگیرند.

اهمیت این موضع در آن است که تنها چند روز پیش از دیدار رهبران چین و آمریکا مطرح شد؛ یعنی در مقطعی که پکن و واشنگتن تلاش می‌کردند اختلافات گسترده خود را مدیریت کنند.

البته واقعیت اقتصادی پیچیده‌تر است

در این میان، یک واقعیت مهم را نباید نادیده گرفت: مخالفت سیاسی چین با تحریم‌های آمریکا به معنای آن نیست که فشار‌های واشنگتن هیچ اثری بر تجارت ایران و چین نداشته است.

خبرگزاری رویترز در ۱۴ مهر (۶ اکتبر) گزارش داد واردات نفت ایران به چین در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و به حدود ۵۹۰ هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های مستقل چینی برای تحویل در ماه‌های اکتبر و نوامبر، خرید نفت از عراق و قطر را افزایش داده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد فشار‌های آمریکا و شرایط جنگ بر تجارت نفتی ایران و چین اثر گذاشته است؛ اما کاهش بخشی از واردات نفت را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر سیاست سیاسی پکن دانست.

چرا پکن همچنان بر موضع خود تأکید می‌کند؟

مجموع این تحولات نشان می‌دهد مسئله برای چین صرفاً رابطه با ایران نیست؛ بلکه اصل اعمال تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه شرکت‌ها و کشور‌های دیگر نیز برای پکن اهمیت دارد.

چین از یک سو روابط راهبردی خود با ایران را حفظ کرده و از سوی دیگر با اعمال فشار یکجانبه آمریکا علیه شرکت‌های چینی مخالفت کرده است. استفاده از سازوکار قانونی مقابله با تحریم‌های خارجی، اعتراض به تحریم شرکت‌های نفتی، ادامه ارتباطات هوایی و مهم‌تر از همه، استفاده از حق وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس مورد حمایت آمریکا درباره ایران، مجموعه‌ای از اقدامات قابل استناد در این زمینه است.

در همین چارچوب، موضع وزارت بازرگانی چین در ۱۲ شهریور نیز نشان داد پکن تحریم‌های یکجانبه آمریکا را مداخله در روابط عادی اقتصادی و تجاری کشور‌ها می‌داند و اعلام کرده است از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی دفاع خواهد کرد.

مجموعه اسناد و مواضع رسمی نشان می‌دهد که فشار آمریکا بر چین تاکنون نتوانسته است پکن را به تغییر اساسی در سیاست خود نسبت به تهران وادار کند.

چین از یک سو تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا را رد کرده، از شرکت‌های چینی در برابر تحریم‌های واشنگتن دفاع کرده و حتی برای مقابله با اجرای این تحریم‌ها از سازوکار حقوقی داخلی خود استفاده کرده است؛ از سوی دیگر، در شورای امنیت نیز با وتوی پیش‌نویس مورد حمایت آمریکا درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران مانع تصویب آن شد.

در عرصه دوجانبه نیز وزیر امور خارجه چین بر تداوم و ثبات سیاست پکن در قبال ایران تأکید کرده و چین همچنان بر گفت‌و‌گو، مذاکره و مخالفت با استفاده از زور تأکید دارد.

البته کاهش اخیر واردات نفت ایران نشان می‌دهد که فشار‌های آمریکا و شرایط جنگ بی‌اثر نبوده است؛ اما میان کاهش بخشی از مبادلات اقتصادی و تغییر جهت سیاسی چین در قبال ایران باید تفاوت قائل شد.

برآیند این شواهد، تصویری از سیاستی را نشان می‌دهد که در آن پکن تلاش می‌کند روابط راهبردی خود با تهران را حفظ کند، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منافع شرکت‌های چینی دفاع کند و همزمان روابط پیچیده خود با واشنگتن را مدیریت کند. از این منظر، آنچه تاکنون مشاهده شده، نه تغییر اساسی موضع چین در قبال ایران، بلکه تلاش برای حفظ این روابط در شرایط افزایش فشار‌های آمریکا است.