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اتحاد، رمز شکست ناپذیری ایران

در دویست و بیستمین تجمعات شبانه و در آستانه هفتم اکتبر سالروز عملیات طوفان الاقصی، مردم از رمز این مقاومت و تغییر جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- ۰۹:۲۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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