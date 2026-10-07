اتحاد، رمز شکست ناپذیری ایران

در دویست و بیستمین تجمعات شبانه و در آستانه هفتم اکتبر سالروز عملیات طوفان الاقصی، مردم از رمز این مقاومت و تغییر جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان گفتند.