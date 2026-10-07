

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دانشجویان دختر دانشکده ملی مهارت الزهرا (س) بابل آغاز سال تحصیلی جدید را با دوخت پرچم جمهوری اسلامی ایران و اهتزاز آن در دانشگاه گرامی داشتند.



یکی از جلوه‌های ویژه این مراسم، مشارکت دانشجویان دختر دانشکده ملی مهارت الزهرا (س) بابل در طراحی، دوخت و رنگ‌آمیزی پرچم جمهوری اسلامی ایران بود؛ اقدامی که توانمندی‌های مهارتی و هنری دانشجویان این دانشکده را به نمایش گذاشت.

رئیس دانشکده ملی مهارت الزهرا (س) بابل، مهارت‌آموزی در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویت های این دانشگاه اعلام کرد و گفت برگزاری مراسم اهتزاز پرچم در آغاز سال تحصیلی، فرصتی برای تقویت هویت ملی و ایجاد انگیزه و نشاط در میان دانشجویان است.



خانم ابویی افزود: مشارکت دانشجویان در طراحی، دوخت و رنگ‌آمیزی پرچم جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مهارتی آنان است.

او با تأکید بر نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌آموز، ادامه داد: دانشجویان با کسب دانش و مهارت می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت کشور و ساختن آینده ایران داشته باشند.