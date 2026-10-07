متفکر آزاد با اشاره به کارزار جنگ شناختی و فشار‌های اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران، تأکید کرد که ملت ایران در این نبرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود از جمله تنگه هرمز، دست برتر را خواهد داشت و آمریکا در باتلاق خود گرفتار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،در واکنش به اقدامات اخیر دولت آمریکا و ترامپ، اظهار داشت: «روند جنگ شناختی که آمریکا به راه انداخته، برخلاف تصور آنها، به نفع ملت ایران پیش می‌رود. ما در مرحله تثبیت هستیم و آمریکایی‌ها برای حفظ آبروی خود تلاش می‌کنند از این افتضاح خارج شوند، اما ملت ایران اجازه نخواهد داد

او این نبرد را آغازی بر پایان اقتدار آمریکا در منطقه توصیف کرد و با تأکید بر برتری موقعیت ایران، افزود: ما قطعاً شرایط بهتری نسبت به آمریکا داریم. لازم به ذکر است که رعایت هفت شرط رهبر انقلاب، پیش‌شرط اصلی هرگونه گفت‌و‌گو است و پس از تحقق آن، مسیر مذاکرات بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ابزار‌های مقابله با فشار‌های اقتصادی آمریکا، تصریح کرد: ما با استفاده از دارایی‌های ژئوپلیتیکی خود، از جمله تنگه هرمز و پیوستگی آن به باب‌المندب، یک کلید فتح استراتژیک ایجاد کرده‌ایم. در پاسخ به فشار‌های اقتصادی آمریکا، ما نیز فشار‌های متقابل خود را اعمال می‌کنیم.

متفکر آزاد در پایان با اشاره به وضع ذخایر انرژی آمریکا گفت: پیش‌بینی ما این است که آمریکا توان استمرار در نبرد تاب‌آوری را نخواهد داشت؛ چرا که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا بسیار محدود است و برخلاف ما، توان تجدید سریع ذخایر را ندارد. ملت ایران با انگیزه دفاع از خاک و شرف، در این نبرد پیروز خواهد بود.