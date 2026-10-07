اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سرعین از تشکیل دو پرونده قضایی علیه متخلفانی خبر داد که با صید غیرمجاز ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی، اقدام به قانون‌شکنی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، المیرا فرخی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، مواردی از صید غیرمجاز ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز شناسایی شد که در همین راستا، دو پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و در حال بررسی و طی مراحل قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظتی قزل‌آلای خال‌قرمز افزود: این گونه از ماهیان ارزشمند زیست‌بوم‌های آب شیرین منطقه محسوب می‌شود و حفاظت از جمعیت‌های بومی آن برای حفظ تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم‌های رودخانه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین ادامه داد: صید غیرمجاز این گونه می‌تواند به کاهش جمعیت آن و آسیب به تعادل زیستی رودخانه‌ها منجر شود و از این رو با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

فرخی با تاکید بر تداوم رصد فضای مجازی برای شناسایی تخلفات زیست‌محیط گفت: از شهروندان و دوستداران محیط زیست تقاضا داریم در صورت مشاهده صید غیرمجاز یا انتشار تصاویر و محتوای مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی در فضای مجازی، مراتب را بلافاصله با سامانه ۱۵۴۰ و یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.