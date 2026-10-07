کالابرگ خانوار‌های دارای عضو مستمری‌بگیر دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ۱۵ مهر به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر دستور رئیس جمهور و با تامین بخشی از منابع، کالابرگ خانوار‌های دارای عضو مستمری‌بگیر دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ۱۵ مهرماه به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و از ۱۵ مهرماه در مرحله جدید، کالابرگ این خانوار‌ها به ازای هر نفر ماهانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

سرپرست این خانوار‌ها می‌بایست متعاقبا با اعلام رسانه‌ای دولت به صورت غیر حضوری و برخط به سامانه «دولت من» مراجعه و فرم خود اظهاری درخواست افزایش کالابرگ را تکمیل نمایند. استمرار پرداخت مذکور از آبانماه منوط به تکمیل فرم خوداظهاری می‌باشد.

این دو نهاد حمایتی موظفند در تکمیل خوداظهاری به مستمری‌بگیران تحت پوشش خود راهنمایی و کمک لازم را انجام داده و مسئولیت آن را به عهده گیرند.

دولت در آینده با تامین و تخصیص منابع مورد نیاز به تدریج اقشار آسیب پذیر دیگر را مشمول افزایش کالابرگ خواهد نمود.

سایر خانوار‌ها در مهرماه مطابق برنامه زمانبندی قبلی از کالابرگ ۱ میلیون تومانی برخوردار خواهند بود به طوریکه از ۱۵ مهرماه خانوار‌های با انتهای کد ملی سرپرست ۰ و ۱ و ۲ و از ۲۵ مهرماه خانوار‌های با انتهای کد ملی سرپرست ۳ تا ۶ و نهایتا ۵ آبانماه خانوار‌های با انتهای کد ملی سرپرست ۷ و ۸ و ۹ کالابرگ مهرماه خود را خواهند گرفت و تا پایان آذرماه فرصت خرید اقلام کالابرگی خواهند داشت.

خواهشمند است هموطنان عزیز به ادارات دولتی مراجعه ننموده و فقط به اطلاعیه‌های رسمی دولت توجه نمایند.

اولویت دولت چهاردهم تامین معیشت می‌باشد و به محض تامین منابع لازم که موجب تورم نشود، تصمیم اجرایی در این مورد اخذ خواهد شد. از همدلی و همراهی مردم عزیز کشور در حمایت از اقشار آسیب پذیر کشور در شرایط کنونی قدردانی می‌کنیم.