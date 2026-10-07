با دعوت کادر فنی فدراسیون دو رکابزن کردستانی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان و آقایان رده سنی نوجوانان کشور فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، سومین مرحله اردوی تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری بانوان و آقایان کشور در رشته سرعت رده سنی نوجوانان طی روز‌های ۱۸ مهر لغایت دوم آبان ماه به میزبانی شهر کرمان و در پیست دوچرخه سواری خاتم الانبیاء مجموعه ورزشی امام علی (ع) این شهر برگزار می‌شود.

براین اساس، در اردوی بخش دختران که با حضور ۱۰ رکابزن برگزار می‌شود، «روژینا اعظمی» و در بخش پسران «ژیار نوروزی» به عنوان نماینده استان کردستان در این اردو حضور پیدا خواهند کرد.

دوچرخه‌سواران منتخب دعوت شده به اردوی تیم ملی، تمرینات آمادگی خود را در بخش دختران زیر نظر رضوان شریفیان و در بخش پسران زیر نظر محمد ابو گحیدری مربی این اردو برگزار می‌کنند.