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دویست و بیستمین شب از تجمع شبانه مردم در شهرستانهای استان اصفهان از جمله دهاقان، گلپایگان، برخوار، فریدونشهر، خوروبیابانک، سمیرم، درچه، شاهینشهر و نجفآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بیعت دوباره مردم استان اصفهان با ولایت فقیه، خونخواهی رهبر شهید و اعلام همبستگی با مردم فلسطین همزمان با مصادف شدن این تجمعها با قیام هفتم اکتبر مردم فلسطین نشان دهنده مقاومت مردم در میدان است.
در تجمعهای شبانه در گوشه وکنار استان شرکت کنندگان با حضور گسترده خود همچنین بر تداوم همراهی و حمایت از انقلاب و رزمندگان تأکید کردند.
حضور این شبهای مردم در خیابانها و میادین قوت قلبی است برای نیروهای مسلح که برای دفاع از این خاک مقدس جان بر کف آمادهاند.