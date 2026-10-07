با حضوری دشمن شکن در سنگر خیابان

دویست و بیستمین شب تجمع شبانه مردم استان اصفهان

دویست و بیستمین شب از تجمع شبانه مردم در شهرستان‌های استان اصفهان از جمله دهاقان، گلپایگان، برخوار، فریدون‌شهر، خوروبیابانک، سمیرم، درچه، شاهین‌شهر و نجف‌آباد برگزار شد.