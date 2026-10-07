به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به نگرانی‌ها درباره عبور مترو از مجاورت مسجد جامع گفت: مطالعات این طرح را یک شرکت رتبه یک به سرانجام رسانده و اجرای مسیر بر اساس استاندارد‌ها و نتایج مطالعات مورد تأیید دنبال می‌شود.

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در میز گردشگری استان اصفهان افزود: در این مطالعات، استاندارد‌های لازم برای اجرای طرح بررسی شده و آنچه در حال اجراست، بر مبنای نتایج مطالعات انجام‌شده دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت حفاظت از آثار تاریخی گفت: میراث‌فرهنگی تنها یک اثر را ثبت می‌کند تا این بنا برای نسل‌های آینده باقی بماند، اما نگهداری و حفاظت از این آثار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و تأمین منابع مالی است.

کرم‌زاده با انتقاد از محدودیت اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی ادامه داد: اعتبارات دولتی پاسخگوی بسیاری از نیاز‌های حوزه حفاظت و نگهداری بنا‌های تاریخی نیست و در حالی که در قوانین و برنامه‌های توسعه تکالیفی برای دستگاه‌ها در زمینه هزینه‌کرد درآمد‌ها برای نگهداری آثار تاریخی پیش‌بینی شده، این موضوع به‌طور کامل محقق نشده است.

وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که درآمد هر بنای تاریخی باید برای همان بنا هزینه شود، اما این موضوع هنوز به شکل کامل اجرا نمی‌شود و میراث‌فرهنگی این مسئله را بار‌ها از طریق دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات پیگیری کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به هزینه‌های حفاظت از بنا‌های تاریخی گفت: سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای عمارت چهلستون هزینه شد، اما با توجه به گستردگی آثار تاریخی استان، نیاز‌های موجود بسیار بیشتر از این میزان است.

کرم‌زاده همچنین کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از مشکلات جدی میراث‌فرهنگی عنوان کرد و گفت: در دوره‌ای حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نیرو برای پایگاه‌های ملی و جهانی جذب شدند، اما اصفهان در آن مقطع حتی یک سهمیه نیرو نداشت؛ در حالی که پایگاه‌های تاریخی به نیرو‌های خدماتی، نگهبان و حفاظتی نیاز دارند.

وی تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی اصفهان یک مسئولیت فرابخشی است و نمی‌توان انتظار داشت مجموعه میراث‌فرهنگی به تنهایی از تمام بنا‌های تاریخی استان حفاظت و نگهداری کند.

خط ۲ متروی اصفهان یک خط قطار درون شهری اصفهان است که از خیابان زینبیه (شهید غفاری) در شمال شرقی اصفهان آغاز شده و پس از طی مسیری به طول ۲۴.۴ کیلومتر به خیابان کهندژ (جوی آباد) در غرب اصفهان می‌رسد. خط ۲ متروی اصفهان در میدان دروازه دولت با خط یک مترو اصفهان تلاقی دارد.