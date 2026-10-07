نخستین زایمان بدون درد به روش اپیدورال در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) مهریز با موفقیت انجام شد و این خدمت تخصصی به مجموعه خدمات حوزه زنان و زایمان این بیمارستان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با راه‌اندازی خدمت زایمان بدون درد به روش اپیدورال در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) مهریز، نخستین مورد این نوع زایمان با حضور تیم تخصصی بیهوشی و کادر درمان با موفقیت انجام شد.در روش بی‌حسی اپیدورال، با استفاده از داروی بی‌حسی در فضای اپیدورال، دردهای ناشی از زایمان تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد و مادر می‌تواند مراحل زایمان را با آرامش بیشتری طی کند.

این خدمت تخصصی با نظارت متخصصان بیهوشی و همکاری کادر درمان ارائه می‌شود و هدف از راه‌اندازی آن، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش رضایتمندی مادران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تجربه زایمانی آرام و ایمن است.

اجرای موفق نخستین زایمان به روش اپیدورال در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) مهریز، گامی در راستای توسعه خدمات تخصصی حوزه زنان و زایمان و ارتقای سطح مراقبت از مادر و نوزاد در این مرکز درمانی به شمار می‌رود.