فیلم سینمایی «برادر کوچک من» و قسمت پایانی مجموعه تلویزیونی «اسباب زحمت»، امروز از شبکه‌های امید و یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «برادر کوچک من» به کارگردانی ما دای‌یان، امروز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود، فیلمی با محوریت ورود ناگهانی پسربچه‌ای به یک خانواده و تغییر روابط میان اعضای آن.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خانواده‌ای سه‌نفره متشکل از یک برادر بزرگ‌تر بیکار، خواهری که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و خواهر کوچک‌ترشان که زیبا، اما فاقد استعداد خاصی است، زندگی می‌کنند. ورود ناگهانی پسربچه‌ای که خود را برادر کوچک‌تر آنها معرفی می‌کند، ابتدا نگرانی و نارضایتی اعضای خانواده را به دنبال دارد، اما به‌تدریج حضور او، روابط میان آنها را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود تلخی‌های گذشته و ناراحتی‌های ناشی از فقدان والدینشان را فراموش کنند.

در این فیلم بازیگرانی همچون چوی ایل‌هوا، ایسوم، کیم های‌اون، جونگ مان‌شیک، جونگ جون‌وون، دانگ یانگ لی، لی یو‌وون و پارک جون‌یونگ ایفای نقش کرده‌اند.

قسمت پایانی مجموعه «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی حسام آقابابایی‌پور، امشب از شبکه یک پخش می‌شود، پایانی که در آن راز‌های پنهان شخصیت‌ها و ماجرا‌های چند کارگر اسباب‌کشی به نقطه اوج می‌رسد.

در قسمت پایانی این مجموعه، ماجرا‌های شخصیت‌هایی که هر یک چیزی را از دیگران پنهان کرده‌اند، به مرحله تازه‌ای می‌رسد و چند کارگر اسباب‌کشی ناخواسته با یکی از دشوارترین و پرماجراترین مأموریت‌های خود روبه‌رو می‌شوند.

قسمت آخر مجموعه «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی حسام آقابابایی‌پور، ساعت ۲۲:۱۵ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ بازپخش می شود.