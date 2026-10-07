به مناسبت روز ملی روستا و عشایر آیین جشنی در بخش وردشت سمیرم برگزار شد.

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان گفت: شهرستان سمیرم ۴۷۵۰ خانوار عشایر و بیش از ۱۲۰ روستا و آبادی دارد که این روستاییان و عشایر با ساده زیستی مشغول تولید محصولات مختلف کساورزی و دامی هستند

محمد علی کاظمی افزود شغل روستاییان و عشایر سمیرم کشاورزی و دامداری است و عشایر کوچ رو از ۴۵۵ هزار هکتار از عرصه‌های ملی در سمیرم بهره برداری می‌کنند.

وی به پویش کاشت یک میلیارد درخت در کشورنیز اشاره کرد و گفت: از این میزان سهم استان اصفهان کاشت ۲۰ میلیون درخت و تاکنون ۱۳ میلیون درخت کاشته شده است.