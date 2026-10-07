به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان خبر داد: ارتقای ۲ رتبه‌ای جایگاه خوزستان در میانگین نمرات امتحانات نهایی رتبه استان پس از دو دهه از ۳۰ به ۲۸ رسید.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از ارتقای دو رتبه‌ای جایگاه استان در شاخص میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم خبر داد و گفت: میانگین نمرات دانش‌آموزان شاخه نظری در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۱٫۱۴ نمره افزایش یافته و رتبه خوزستان در میان استان‌های کشور از ۳۰ به ۲۸ رسیده است.

ناصر علی‌فر با اشاره به نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم اظهار کرد: میانگین نمرات دانش‌آموزان خوزستان در مجموع رشته‌های شاخه نظری از ۸٫۷۱ در سال ۱۴۰۴ به ۹٫۸۵ در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این رشد ۱٫۱۴ نمره‌ای، پس از دو دهه با بهبود دو پله‌ای جایگاه استان در کشور همراه شده است.

وی افزود: افزایش میانگین نمرات تنها به شاخص کلی محدود نبوده و هر چهار رشته شاخه نظری در مقایسه با سال گذشته رشد داشته‌اند. در رشته علوم تجربی، میانگین نمرات از ۱۰٫۱۶ به ۱۱٫۳۹ رسیده و خوزستان با رشد ۱٫۲۳ نمره‌ای، از رتبه ۲۸ به ۲۵ کشور ارتقا یافته است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان ادامه داد: در رشته ریاضی‌فیزیک نیز میانگین نمرات از ۱۰٫۱۳ به ۱۱٫۳۰ افزایش یافته است. رشد ۱٫۱۷ نمره‌ای در این رشته، جایگاه استان را از رتبه ۲۴ به ۲۳ کشور رسانده است.

علی‌فر درباره نتایج رشته علوم انسانی نیز گفت: میانگین نمرات این رشته از ۷٫۳۷ در سال ۱۴۰۴ به ۸٫۲۶ در سال ۱۴۰۵ رسیده و با افزایش ۰٫۸۹ نمره‌ای، رتبه خوزستان از ۲۸ به ۲۷ کشور بهبود یافته است. در رشته معارف اسلامی نیز میانگین نمرات با ۱٫۲۵ نمره افزایش، از ۸٫۷۴ به ۹٫۹۹ رسیده و رتبه ۲۴ کشوری استان تثبیت شده است.

وی با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری امتحانات نهایی امسال اظهار کرد: این نتایج در حالی به دست آمده که دانش‌آموزان، معلمان و عوامل اجرایی پیش از آغاز و در جریان امتحانات نهایی با شرایط دشوار ناشی از تحولات امنیتی و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مواجه بودند؛ با این وجود، روند آموزش و برگزاری آزمون‌ها با همراهی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها ادامه پیدا کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، بهبود نتایج را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در سطح استان، مناطق و مدارس دانست و افزود: همراهی استانداری خوزستان، مدیران آموزش‌وپرورش مناطق و مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در کنار رصد مستمر وضعیت آموزشی، پیگیری مدارس نیازمند توجه بیشتر و مداخله به‌موقع در فرایند آموزش، در این مسیر مؤثر بوده است.

علی‌فر تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده باید مدرسه به مدرسه و منطقه به منطقه بررسی شود تا عوامل مؤثر در بهبود عملکرد شناسایی و تجربه مدارس و مناطق موفق به سایر نقاط استان منتقل شود. هدف آموزش‌وپرورش خوزستان این است که رشد امسال به یک نتیجه مقطعی محدود نماند و روند بهبود کیفیت آموزش در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی برنامه‌محوری، استفاده از داده‌های آموزشی، رصد مستمر مدارس و پیگیری میدانی وضعیت یادگیری دانش‌آموزان را از محور‌های ادامه این مسیر عنوان کرد و گفت: بهبود جایگاه خوزستان زمانی ارزشمندتر خواهد بود که به یک روند پایدار در ارتقای کیفیت آموزشی استان تبدیل شود.