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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

سازمان هواشناسی از ادامه فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- ۰۹:۱۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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