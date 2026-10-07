به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این کمپین که از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، با تمرکز بر آموزش مفاهیم مدیریت مصرف، ایمنی در برق و نقش انرژی در توسعه پایدار، تلاش دارد تا نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در برابر منابع ملی تربیت کند.

هم چنین با توجه به این که آموزش مفاهیم زیربنایی انرژی در سنین کودکی، زیرساخت اصلی دستیابی به پایداری شبکه در سال‌های آینده است. شعار قرار همدلی بر این باور استوار است که فرزندان ما، سفیران روشنایی و یاران اصلی ما در مدیریت هوشمندانه انرژی هستند.

این کمپین با رویکردی متفاوت و مبتنی بر مفاهیمِ «امید به آینده» و «همکاری متقابل»، تلاش دارد تا ضمن ایجاد فضایی شاد و آموزشی، اهمیت استفاده صحیح از انرژی الکتریکی را به عنوان سرمایه‌ای ملی در ذهن کودکان نهادینه کند.

بر اساس این گزارش در طول برگزاری این کمپین، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی با محوریت کودکان برای تولید محتوای آموزشی برای مدارس، استفاده از ابزار‌های کمک‌آموزشی نوین برای تبیین مفاهیم مصرف بهینه و هم چنین پویش‌های تعاملی برای آشنایی کودکان با خدمات شبانه روزی خادمان صنعت برق در سطح استان اشاره کرد.