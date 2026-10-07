بیش از ۶۱۵ هزار تُن کالا در بخش‌های صادرات، واردات و تزانزیت در نیمه نخست امسال از مسیر ریمدان جابه‌جا شده و حدود ۸۷ هزار تن کالا نیز از این مسیر به مقصد افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان ترانزیت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: بیش‌از یک‌هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان طرح عمرانی و زیرساختی در ریمدان نیز برای سال ۱۴۰۵ تعریف شده و هدف سازمان، جذب و اجرای کامل این اعتبارات است در حالی‌که در سال گذشته نیز ۴۵۳ میلیارد تومان در این منطقه هزینه شده بود.

محمدسعید اربابی افزود: تاکنون ۸۸ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: برای ۳۰ طرح از این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران این طرح‌ها را بومی هستند.

رئیس سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه بیان کرد: در مرحله نخست آماده‌سازی ریمدان نیز حدود ۷۲۰ میلیارد تومان برای تسطیح اراضی، احداث خیابان‌ها، جدول‌گذاری و سایر زیرساخت‌های موردنیاز در حال هزینه است.

اربابی گفت:: فعالیت‌های مرزی ریمدان علاوه بر آثار تجاری و ترانزیتی، زمینه اشتغال گروه‌های مختلفی را در منطقه فراهم کرده به‌طوری که تنها در یکی از روز‌های فعالیت این مرز، حدود ۲ هزار نفر در بخش‌های مختلف از تخلیه و بارگیری تا رانندگی، ترخیص و خدمات مرتبط مشغول فعالیت بوده‌اند.