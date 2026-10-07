به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رصد و پایش مستمر عرصه‌های طبیعی منطقه کجور به شناسایی و دستگیری ۳ متخلف برداشت غیرمجاز قارچ ترافل منجر شد.

افراد دستگیرشده از استان گلستان وارد ارتفاعات کجور شده بودند و با استفاده از سگ‌های آموزش‌دیده برای یافتن قارچ ترافل، اقدام به جست‌و‌جو و برداشت این قارچ از عرصه‌های طبیعی می‌کردند.

این افراد در یک عملیات مشترک نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند و ۳ قلاده سگ آموزش‌دیده به همراه مقداری قارچ ترافل از آنان کشف و ضبط شد.

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با تقدیر از هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت و همکاری نیروی انتظامی گفت: صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، از اولویت‌های جدی اداره‌کل منابع طبیعی است و با هرگونه فعالیت سودجویانه که موجب تخریب و آسیب به ذخایر طبیعی شود، برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: حضور میدانی، رصد مستمر و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و حفاظتی موجب شده است فعالیت سودجویان در عرصه‌های منابع طبیعی با جدیت بیشتری تحت کنترل قرار گیرد.

خزایی‌پول تأکید کرد: منابع طبیعی متعلق به یک فرد یا یک نسل نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی و امانتی برای آیندگان است و اجازه نخواهیم داد منافع اقتصادی افراد به قیمت تخریب و آسیب به زیست‌بوم ارزشمند جنگل‌های هیرکانی تمام شود.

متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.