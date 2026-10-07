سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق و در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در روز‌های پنجشنبه و جمعه در برخی نقاط غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده روی خواهد داد.

همچنین روز شنبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، شمال‌شرق و استان کرمان، و روز یکشنبه در برخی مناطق شمال‌شرق، جنوب‌شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارش باران پیش‌بینی شده است.

روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور، و از روز جمعه تا یکشنبه در نوار شرقی کشور، در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید روی خواهد داد که در مناطق مستعد سبب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

سازمان هواشناسی وضع جوی پایتخت را برای امروز کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی کرده است که در برخی ساعت‌ها با افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود. بیشینه دمای امروز تهران ۲۸ درجه و کمینه آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.