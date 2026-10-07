در سالگرد حماسه هفتم اکتبر و در دویست و بیستمین شب حضور ، مردم ولایتمدار خراسان شمالی همچون دیگر هموطنان خود در سراسر ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و نهضت انتفاضه فلسطین ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دویست و بیستمین روز از تجمعات شبانه مصادف شده با آغاز طوفان الاقصی و قیام هفتم اکتبر مردم فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی، مردمی که با قیام خود تلاش کردند تا با نثار هرآنچه که برایشان باقی مانده و تقدیم غریب به ۸۰ هزار نفر از عزیزان خود در راه آرمان فلسطین؛ مسئله فلسطین را بار دیگر به موضوع نخست جهان تبدیل کنند، حالا در سومین سالروز قیام هفتم اکتبر چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جهانیان آشکار شده و امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد انزوا و نفرت عمومی جهانیان از این رژیم کودک کش هستیم.

اجتماع مردم شهید پرور شهرستان شیروان در دویست و بیستمین شب

دویست و بیستمین شب از حماسه ایستادگی و خونخواهی قائد شهید امت در مردم شهرستان فاروج