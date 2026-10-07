به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا عصر امروز چهارشنبه صاف و نیمه ابری، اما در نیمه غربی استان عصر و شب با رگبار‌های پراکنده باران همراه و تا فردا پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

فرجی با اشاره به اینکه این پایداری جوی تا عصر جمعه در استان پیش بینی می‌شود افزود: از اواخر وقت جمعه رگبار، رعد برق و وزش باد نسبتا شدید در استان خواهیم داشت.

وی گفت: شنبه سامانه بارشی خوبی وارد استان می‌شود.

به گفته فرجی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.