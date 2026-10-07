استاندار یزد با حضور در منزل امیر افراز دهقانی تفتی، رتبه هفتم کنکور سراسری در گروه ریاضی و فنی ، از تلاش و موفقیت این دانش‌آموز و حمایت‌های خانواده وی قدردانی کرد و استمرار موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان یزدی را حاصل اهتمام خانواده‌ها و تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان یزد دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد با حضور در منزل امیر افراز دهقانی تفتی، رتبه هفتم کنکور سراسری در گروه ریاضی و فنی ، از زحمات و تلاش‌های این دانش‌آموز و خانواده وی تجلیل کرد.

بابایی در این دیدار با اشاره به موفقیت‌های مستمر دانش‌آموزان یزدی در کنکور سراسری، اظهار کرد: این موفقیت‌ها حاصل همت و تلاش معلمان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش استان یزد و همچنین حمایت خانواده‌ها از فرزندانشان است.

وی افزود: استان یزد سالیان متمادی در کنکور سراسری، با توجه به جمعیت، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده و این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و آموزشی استان یزد است.

استاندار یزد با قدردانی از تلاش نفرات برتر کنکور و خانواده‌های آنان، گفت: خانواده‌های یزدی همواره توجه ویژه‌ای به تعلیم و تربیت و آموزش فرزندان خود داشته‌اند و این اهتمام، یکی از مایه‌های افتخار مردم استان یزد به شمار می‌رود.

بابایی همچنین با اشاره به نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان یزد تصریح کرد: به حمدالله امسال نیز میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان یزدی در مقایسه با سایر استان‌های کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی در پایان، موفقیت دانش‌آموزان یزدی را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده استان یزد دانست و از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش در مسیر ارتقای جایگاه علمی استان قدردانی کرد.