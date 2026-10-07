کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در طول روز آرام و شب با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک با احتیاط انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح امروز در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: فردا پنجشنبه و جمعه با تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا نیز با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی امروز ماندگاری هوای گرم و از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.