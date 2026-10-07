زنگ جشن عاطفه‌ها در ۹۹۵ مدرسه استان نواخته شد تا دانش‌آموزان با مفهوم همدلی، نوع‌دوستی و کمک به همنوع بیشتر آشنا شوند و در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: زنگ جشن عاطفه‌ها در ۹۹۵ مدرسه استان نواخته شد تا دانش‌آموزان با مفهوم همدلی، نوع‌دوستی و کمک به همنوع بیشتر آشنا شوند و در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

جعفر روشن سرشت در آیین زنگ جشن عاطفه ها با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی کمیته امداد همزمان با آغاز سال تحصیلی، افزود: در این راستا ۱۱ هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند استان زنجان تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری در میان دانش‌آموزان است و تلاش می‌کنیم با همراهی آموزش و پرورش، خیران و مردم نیکوکار، زمینه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان فراهم شود.

روشن سرشت خاطرنشان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به همکلاسی‌های نیازمند، موجب تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ همدلی در نسل آینده می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه والای تعلیم و تربیت در تعالی جامعه بر نقش محوری خیرخواهی، همدلی و نیکوکاری در عبور از چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی تأکید کرد.

ذبیح الله تاراسی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به چالش‌های پیش‌روی جامعه، تقویت همبستگی اجتماعی یک ضرورت است، اظهار کرد: همه ما از مسئولان و مدیران گرفته تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها، وظیفه داریم با رویکردی مبتنی بر همدلی و حمایت، در کنار یکدیگر و همنوعان خود باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خطاب به دانش‌آموزان نیز گفت: دانش‌آموزان مسئولیت مهم و حساسی بر عهده دارند؛ چراکه در کنار کسب علم و دانش و ارتقای معرفت، باید احسان، نوع‌دوستی و نیکوکاری را نیز تمرین کنند.

وی افزود: یادگیری زمانی می‌تواند به تعالی واقعی انسان و جامعه منجر شود که با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و خدمت به دیگران همراه باشد و دانش‌آموزان باید در کنار مسیر علمی، خود را برای ایفای نقش مؤثر و مسئولانه در جامعه آماده کنند.