به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، در این نشست، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه، به بررسی موضوعات متنوع این شش اثر پرداختند. آثار معرفی شده، طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی، مدیریت و حکمرانی، تاریخ و فرهنگ ملل و همچنین سفرنامه‌ها را در بر می‌گیرند. یکی از محور‌های برجسته در آثار این نویسنده، بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حوزه «وقف» و ظرفیت‌های نهفته در موقوفات است.

در پایان این برنامه، شرکت‌کنندگان بر ضرورت حمایت از نویسندگان و پژوهشگران بومی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان سامان جهت توسعه دانش و فرهنگ از طریق مطالعه و پژوهش تاکید کردند.