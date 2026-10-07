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اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا نیمه مهرماه حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: همتی ، رئیس کل بانک مرکزی ، مهار تورم
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