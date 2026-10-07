به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اینجا روایت اقتدار است روایت مردمی که برای ایران، ایستاده‌اند و تا پای جان پای ایران اسلامی می‌مانند.

لحظاتی از رزمایش حماسی جان‌فدایان ایران را در بلوار مصلی امام خمینی (ره) شهرستان بجنورد به تصویر کشیده است؛ روایتی از حضور پرشور، اتحاد و اقتداری که در کنار هم، جلوه‌ای از عشق و وفاداری به ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

عکاس : مریم داور نیا