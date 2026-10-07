به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود..

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نیست با افزایش باد احتمال بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: دریا در شب با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج می‌شود و شناور‌های سبک با احتیاط رفت و آمد کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز‌های پنجشنبه و جمعه با ادامه بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا نیز با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج می‌شود.

ماندگاری هوای گرم ادامه دارد و از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.