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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان امروز برای ارتفاعات استان ناپایداریهای جوی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود..
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نیست با افزایش باد احتمال بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: دریا در شب با وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج میشود و شناورهای سبک با احتیاط رفت و آمد کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه با ادامه بارشهای عصرگاهی در ارتفاعات، دریا نیز با وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج میشود.
ماندگاری هوای گرم ادامه دارد و از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.