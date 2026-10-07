فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از افزایش ۳۴ درصدی کشفیات سوخت و کشف ۱۶ تن مواد مخدر در نیمه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا اسحاقی گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سرمایه‌های ملی از مسیر‌های غیرقانونی از چرخه اقتصادی کشور خارج شود و در این زمینه اقدام اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و برخورد با عوامل اصلی این حوزه در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: ۱۵ تن و ۸۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۶ ماهه نخست سال جاری در این استان کشف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس با رصد تحرکات قاچاقچیان، شناسایی مسیر‌های انتقال و اجرای عملیات هدفمند تلاش دارند ضمن ضربه به شبکه‌های قاچاق از ورود و جابه‌جایی محموله‌های مواد مخدر جلوگیری کنند.

محمدرضا اسحاقی ادامه داد: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم‌مرزی با کشور‌های افغانستان و پاکستان یکی از مهمترین کانون‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر به‌شمار می‌رود و مقابله با این پدیده همچنان از اولویت‌های انتظامی استان است.