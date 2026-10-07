به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از ارائه خدمات حمایتی به ۹۵۰ خانواده دارای فرزندان دوقلو و چندقلو در استان خبر داد و گفت: این حمایت‌ها در حوزه‌های روان‌شناختی، مالی، درمان، اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت و تغذیه ارائه می‌شود.

رقیه رحمانی افزود: خدمات بهزیستی به این خانواده‌ها شامل مشاوره‌های روان‌شناختی، مستمری ماهانه، کمک‌هزینه نگهداری و درمان، حمایت‌های اشتغال و مسکن، آموزش مهارت‌های فرزندپروری و بسته‌های حمایتی بهداشتی و تغذیه‌ای است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش والدین گفت: کارگاه‌های آموزشی ویژه والدین کودکان دوقلو و چندقلو با هدف کاهش استرس والدین و ارتقای توانمندی آنان در تربیت و مراقبت از کودکان برگزار می‌شود.

رحمانی همچنین از ساماندهی ۱۹۴ کودک و نوجوان کار و خیابانی در مراکز حمایتی استان طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: حفظ کرامت کودکان، فراهم‌کردن فرصت رشد، آموزش و توانمندسازی آنان و حمایت از خانواده‌ها از محور‌های مهم اقدامات بهزیستی در این حوزه است.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: سه مرکز روزانه و شبانه‌روزی کودکان کار و خیابانی در استان فعالیت دارند که مرکز ساماندهی کودکان خیابانی ساری، تنها مرکز شبانه‌روزی استان است و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را پذیرش می‌کند.

وی افزود: این مرکز خدمات تخصصی مددکاری، روان‌شناسی، آموزشی و مهارتی ارائه می‌دهد و دو مرکز روزانه حمایتی آموزشی کودک و خانواده نیز در ساری و آمل فعال هستند.

رحمانی ادامه داد: از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، ۳۴ کودک و نوجوان پسر در مرکز شبانه‌روزی و ۱۶۰ کودک کار دختر و پسر در مراکز روزانه پذیرش شدند و از خدمات تخصصی بهره‌مند شدند.

وی گفت: در این مدت، با اقدامات تخصصی انجام‌شده، ۳۴ کودک کار از چرخه کار خارج شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه کودکی فرصت رشد، یادگیری و ساختن آینده است، افزود: حمایت از کودکان کار نیازمند توجه همزمان به کودک و خانواده و فراهم‌کردن زمینه آموزش، سلامت، امنیت و آرامش آنان است.

رحمانی در ادامه با اشاره به رویکرد خانواده‌محوری بهزیستی گفت: خانواده را نه صرفاً دریافت‌کننده خدمت، بلکه شریک اصلی در فرایند حمایت و توانمندسازی کودک می‌دانیم.

وی افزود: بهزیستی برای تحقق اهداف خود نیازمند همراهی خانواده‌ها، خیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: هدف این سازمان، تقویت خانواده و توسعه خدمات پیشگیرانه، حمایتی و تخصصی است تا هیچ کودکی به دلیل معلولیت، شرایط خانوادگی یا آسیب‌های اجتماعی از تحصیل، حمایت روانی و فرصت رشد محروم نماند.

رحمانی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که هر کودک در محیطی امن، باثبات و سرشار از حمایت رشد کند و خانواده نیز توان و ظرفیت لازم را برای همراهی با او داشته باشد؛ چراکه آینده کودک از مسیر خانواده می‌گذرد.