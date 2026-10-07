به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش باخرز اظهار کرد: سارا الیاسی مقدم، عاطفه ابراهیمی و زهرا شعبانی، دانش‌آموزان مدرسه نمونه دولتی حجاب این شهرستان، موفق شدند در رشته حمل و نقل پیشرفته در هفتمین دوره جشنواره علمی-پژوهشی پژوهش‌سرا‌های کشور به رتبه نخست دست یابند.

حامد کاخکی افزود: این ۳ دانش‌آموز پژوهشگر که عضو پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زکریای رازی باخرز نیز هستند، با ارائه طرح «قطار مغناطیسی» و پژوهش‌های مربوط به این نمونه در حوزه حمل و نقل در عرصه ملی خوش درخشیدند.

وی ادامه داد: راهنمایی دبیران پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زکریای رازی و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی خیرین در موفقیت این دانش‌آموزان قابل تحسین و قدردانی است.

مدیر آموزش و پرورش باخرز بیان کرد: جشنواره علمی-پژوهشی پژوهش‌سرا‌ها در سطوح استانی و کشوری توسط وزارت آموزش و پرورش و با حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که شکوفایی، شناسایی و هدایت استعداد‌های پژوهش‌محور دانش‌آموزان از اهداف اصلی آن است.

کاخکی تصریح کرد: پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زکریای رازی باخرز در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد و با وجود کارگاه‌ها، آزمایشگاه و تجهیزات آموزشی، بستری مناسب برای ترویج فرهنگ تحقیق و مطالعه، خلاقیت و نوآوری، تکمیل فرآیند یادگیری و رشد علمی دانش‌آموزان این شهرستان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درخشش دانش‌آموزان باخرز در سطح ملی، ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های دانش‌آموزی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی این شهرستان را نیز یادآور می‌شود.

هفتمین دوره جشنواره علمی-پژوهشی پژوهش‌سرا‌های کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در ۱۲ رشته محوری و ۹۵ گرایش در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار شد.