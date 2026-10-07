همزمان با روز روستا و عشایر در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی، سایت جدید تلفن همراه در روستا‌های هامانه و سنگرد (بخش خرانق، شهرستان اردکان) به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، با اشاره به بهره برداری از سایت جدید موبایل و اینترنت ۴G در روستا‌های هامانه و سنگرد بخش خرانق شهرستان اردکان، گفت: با اجرای این طرح، دو روستای هامانه و سنگرد به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) متصل شدند و با اجرای این طرح، ارتقای سطح دسترسی ۱۲۵ خانوار با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ نفر به خدمات ارتباطی پایدار فراهم شد. فداکار با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی گفت: اجرای این طرح، اقدامی مؤثر در مسیر عدالت ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در مناطق کم‌برخوردار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در قالب برنامه توسعه خدمات ارتباطی روستایی - USO) اجرایی شده است.