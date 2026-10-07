به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با آغاز مانور «صلابت زاگرس» با فرض وقوع زلزله ۶ و ۷ دهم ریشتری بخش‌های مختلفی از عملیات واکنش سریع در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از شهروندان خواست: با شنیدن صدا‌های ناشی از انفجار‌های شبیه‌سازی‌شده از جمله ترکیدن فرضی لوله گاز، انهدام مخازن یا فروریختن سازه‌ها دچار نگرانی نشوند، چرا که این اقدامات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و بخشی از طرح واقعی‌سازی شرایط بحران است.

غلامی افزود: در این مانور بزرگ که با حضور بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۶۰ دستگاه اجرایی و ۲ هزار و ۴۰۰ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین برگزار می‌شود، ۱۶۰ دستگاه اجرایی و ارگان‌های امدادی، خدماتی، نظامی و بخش خصوصی وظایف محوله خود را در میدان عمل محک می‌زنند.