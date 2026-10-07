به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رزمایش با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» ساعت ۱۵:۰۰ در تمامی شهرستان‌های ۱۲ گانه استان برپا می‌شود.

در مرکز استان هم این رزمایش در شهرکرد و در بلوار آیت‌الله کاشانی، از محدوده چهارراه دولت تا چهارراه فارابی برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود این رزمایش با حضور پرشور مردم، نقش اتحاد و همبستگی را در سطح استان به نمایش بگذارد.