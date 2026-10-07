الزام به افزایش ظرفیت اقامتی اصفهان به بیش از ۲۰۰ هزار تخت

الزام به افزایش ظرفیت اقامتی اصفهان به بیش از ۲۰۰ هزار تخت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان باهدف آماده‌سازی اصفهان برای جهش گردشگری دنبال می‌شود و ظرفیت مطلوب اقامت باید به بیش از ۲۰۰ هزار تخت برسد.

داوود آبیان افزود: اصفهان به دلیل برخورداری از مجموعه‌ای کم‌نظیر از بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی، میراث‌فرهنگی ناملموس، صنایع‌دستی، ظرفیت‌های فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور است، اما زیرساخت اقامتی موجود همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت واقعی این مقصد دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ظرفیت اقامتی رسمی استان گفت: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار تخت رسمی در اصفهان فعال است که این میزان با نیاز‌های گردشگری استان تناسب ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی برنامه توسعه گردشگری اصفهان در مقیاس ملی و بین‌المللی باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان از شتاب گرفتن روند ایجاد هتل‌های باکیفیت در استان به‌عنوان یکی از نشانه‌های تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در گردشگری یادکرد و گفت: در یک سال گذشته چهار هتل پنج ستاره در اصفهان به بهره‌برداری و با اضافه شدن آنها، تعداد هتل‌های پنج ستاره استان به ۶ واحد رسیده و هم اکنون سه هتل پنج ستاره دیگر نیز در استان در حال ساخت است.

آبیان همچنین از توسعه ظرفیت اقامتی در خارج از مرکز استان خبر داد و افزود: یک هتل پنج ستاره نیز در خوانسار در حال ساخت است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت اقامت باکیفیت دریکی از مقاصد گردشگری شمال غرب استان افزایش می‌یابد.