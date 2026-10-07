رئیس پلیس راه شمال کرمان گفت: به علت گستردگی سرزمینی استان و حجم بالای تردد، سهم تصادفات در محور‌های فرعی به ۳۶ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ امیر معین‌الدینی گفت:حدود ۲۰ هزار کیلومتر راه در شمال استان کرمان وجود دارد و گستردگی سرزمینی استان، حجم بالای تردد و جایگاه کرمان در حمل‌ونقل کشور، کار پلیس راه را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده استو

وی افزود: حدود ۳۶ درصد تصادفات به محور‌های فرعی و روستایی منتقل شده است و در چنین شرایطی، نیرو‌های پلیس برای رسیدگی به تصادفات ناچارند محور‌های اصلی را ترک کنند؛ رفت‌وبرگشت به برخی نقاط فرعی نیز حداقل یک تا یک‌ونیم ساعت زمان می‌برد و در این مدت ممکن است تیم پلیس در محور اصلی حضور نداشته باشد.

وی با اشاره به جان‌باختن ۴۰۸ نفر در تصادفات جاده‌ای شمال استان طی سال جاری گفت: حدود ۷۴ درصد عوامل مؤثر در وقوع تصادفات، انسانی است و ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین از سوی کاربران جاده‌ای نقش مهمی در کاهش حوادث دارد.

معین الدینی با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای در شمال استان کرمان بیان کرد: آمار تصادفات نسبت به سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش داشته است، اما این میزان کاهش با توجه به اهمیت جان انسان‌ها، رضایت‌بخش نیست و حتی وقوع یک تصادف منجر به فوت نیز برای پلیس نگران‌کننده است.