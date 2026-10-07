مدیر اندیشکده سعداء: ملت ایران جز با دستور ولی فقیه خیابان را خالی نمیکند
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء گفت: ملت ایران بیش از ۲۲۰ شب است که در میدان و خیابان حضور دارد و تا زمانی که دستوری از سوی ولی فقیه نیاید، خیابان را خالی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
حجتالاسلام محمدحسین راجی دیروز، سه شنبه در اجتماع زنجیره انسانی جانفدایان ایران در مقابل دانشگاه فردوسی مشهد افزود: فرماندهان نظامی از ایستادگی و حضور مردم تشکر کرده و این حضور را قوت قلب و بهترین هدیه برای خود میدانند.
وی اظهار کرد: این ملت اجازه نخواهد داد کودتاچیان هر کاری میخواهند انجام دهند و همانگونه که کار را برای دشمنان خارجی تمام کردند، برای نفوذیها و منافقان داخلی نیز کار را یکسره خواهند کرد.
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با بیان اینکه دشمن تلاش میکند روحیه ایستادگی و مقاومت را از ما بگیرد، افزود: رهبر شهید انقلاب فرمود مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش بیشتر از مقاومت است و دشمن از حضور ملت بیش از موشک و پهپاد هراس دارد.
راجی با اشاره به پرچمهای قرمز در دست مردم گفت: این پرچمها نشانگر خونخواهی و انتقام است و اعلام میکنیم تمام کسانی که در شهادت رهبری و خانواده ایشان دست داشتند، خود و خانوادههایشان به درک واصل خواهند شد.
اجتماع زنجیره انسانی جان فدایان ظهر دیروز ،۱۴ مهرماه، با حضور جمعی از شهروندان مشهدی، دانشجویان و استادان دانشگاههای این شهر در اطراف و داخل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.