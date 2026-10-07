به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان در حاشیه کارگروه معاونان برنامه‌ریزی و مدیران دفاتر تجهیز شرکت‌های آب و فاضلاب غرب، استان‌های لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه و مرکزی در خصوص طرح‌های تصفیه‌خانه فاضلاب استان گفت: تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر‌های دورود، ازنا، کوهدشت، الشتر و نورآباد سال گذشته به پیمانکار واگذار شد.

وی، مجموع اعتبار این طرح‌ها را حدود ۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: عملیات عمرانی این طرح‌ها در مراحل پایانی قرار دارد و عملیات الکترومکانیکال آنها نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: امیدواریم با ثبات شرایط اقتصادی و امکان تأمین منابع مالی، بتوانیم از سال آینده بهره‌برداری از اولویت نخست این تصفیه‌خانه‌ها را آغاز کنیم و حداکثر تا سال ۱۴۰۷ شاهد قرارگرفتن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان در مدار بهره‌برداری باشیم.

نوریزدان در ادامه گفت: یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی استفاده صنایع آب‌بر از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بود که با توجه به بحران منابع آبی و تغییر اقلیم در کشور، ضرورت توجه به آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر استفاده از پساب در صنایع آب‌بر افزود: این موضوع علاوه بر اینکه یک رویکرد مهم در مدیریت منابع آب است، در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و در واقع یک الزام قانونی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان اظهار کرد: استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در صنایع آب‌بر می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب متعارف و مدیریت بهتر منابع موجود کمک کند و باید ظرفیت‌های موجود در این زمینه بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

نوریزدان با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی طرح‌ها گفت: این ظرفیت یکی از منابع درآمدی و تأمین مالی مناسب برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است، اما فرایند اخذ مجوز‌ها و مراحل مربوط به آن طولانی و پیچیده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، بانک مربوط به استفاده از این ظرفیت مشخص شده و امیدواریم بتوانیم از منابع ماده ۵۶ برای پیشبرد طرح‌های آب و فاضلاب استان استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: لرستان با وجود اینکه به سرزمین آبشارها، چشمه‌ها و روان‌آب‌ها شناخته می‌شود، از نظر تأمین آب آشامیدنی با چالش جدی منابع پایدار مواجه است و در حال حاضر وابستگی زیادی به چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات داریم.

نوریزدان عنوان کرد: آب آشامیدنی شهر‌ها و روستا‌های استان از طریق ۹۵۰ حلقه چاه، چشمه و قنات تأمین می‌شود که نگهداری، تعمیرات، حفاظت و حراست از این منابع و همچنین مخازن، تأسیسات پمپاژ و شبکه‌های انتقال و توزیع، هزینه بالایی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت سد‌های استان تصریح کرد: با وجود وعده‌هایی که برای احداث سد‌های مختلف داده شده، هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت محدود ذخیره آب سد‌های موجود، حتی برای تأمین آب آشامیدنی برخی روستا‌های کوچک به صورت مطلوب استفاده کنیم و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی استان در حوزه آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، یکی دیگر از مشکلات حوزه آب‌رسانی لرستان را پراکندگی و تعدد روستا‌ها و همچنین توپوگرافی خاص استان عنوان و گفت: پراکندگی روستاها، شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن بخش زیادی از لرستان، اجرای طرح‌های آب‌رسانی را دشوار و هزینه‌بر کرده است.

نوریزدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه شبکه آب‌رسانی روستایی گفت: امسال آب‌رسانی به ۲۱۶ روستا در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها از ظرفیت خیران و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با آنها از جمله حاج اکبر ابراهیمی، همچنین ظرفیت قرارگاه امام حسن مجتبی، بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل و ظرفیت‌های داخلی شرکت آب و فاضلاب استفاده شده است.