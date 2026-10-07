به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی، در این دیدار که با حضور پدر و مادر دوقلوهای حیدری برگزار شد، دقایقی با این دو دانش‌آموز نخبه و خانواده آنان گفت‌وگو کرد و از تلاش‌های آنان برای کسب این موفقیت ارزشمند قدردانی به عمل آورد. دکتر حبیبی گفت: امشب در جمعی خاطره‌انگیز در کنار دو نخبه کرمانشاهی حضور داریم؛ جمعی که به احترام علم، دانش، تلاش و خانواده‌ای شکل گرفته است که با فراهم کردن محیطی آرام و مناسب، زمینه موفقیت این دو دانش‌آموز را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: اعلام نام دو دانش‌آموز کرمانشاهی در میان رتبه‌های برتر آزمون سراسری، موجب خوشحالی و افتخار مردم استان شد و این موفقیت را به خانواده حیدری، جامعه آموزش‌وپرورش، مردم شریف کرمانشاه و ملت ایران تبریک می‌گویم؛ چراکه افتخاری که شما رقم زده‌اید، تنها متعلق به خانواده‌تان نیست و آثار و برکات آن می‌تواند در آینده، جامعه ایران و حتی جهان را بهره‌مند کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ادامه این مسیر موفق در دانشگاه، گفت: انتظار ما از شما این است که موفقیت‌های خود را در دانشگاه نیز ادامه دهید و با کسب دانش، توانمندی و مهارت‌های بیشتر، در جایگاه‌های اثرگذار آینده برای استان و کشور افتخارآفرینی کنید.

دکتر حبیبی با اشاره به جایگاه علم و دانش در قدرت و پیشرفت جوامع، بیان کرد: همان‌گونه که گفته‌اند قدرت را می‌توان در سه جلوه دید؛ قدرت ناشی از زور، قدرت ناشی از ثروت و قدرت علم و دانش که در این میان، علم برترین و ماندگارترین قدرت است زیرا قدرتی فزاینده به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه افزایش ثروت، توانمندی و اقتدار جامعه را نیز فراهم کند.

وی افزود: امروز قدرت علم در دستان شماست و این موضوع، در کنار افتخارآفرینی، مسئولیت بزرگی نیز بر دوش شما قرار می‌دهد و امیدواریم با ادامه تلاش و پشتکار، منشأ تحول و اثرگذاری برای کرمانشاه و ایران اسلامی باشید.

استاندار کرمانشاه با اشاره به هدف‌گذاری‌های شورای آموزش و پرورش استان گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های این شورا، ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش معدل دانش‌آموزان و افزایش قبولی در آزمون سراسری بوده است و تحقق این اهداف، نتیجه تلاش مجموعه‌ای از معلمان، مدیران، کادر آموزشی، خانواده‌ها و خود دانش‌آموزان است.

دکتر حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند و فراوانی برخوردار است، افزود: وظیفه ما در مدیریت استان و نظام آموزشی، شناسایی، پرورش و فراهم کردن زمینه شکوفایی این استعدادهاست و تلاش شده است جایگاه آموزش‌وپرورش استان در کشور ارتقا یابد و موفقیت امروز دوقلوهای حیدری، جلوه‌ای از ظرفیت بالای دانش‌آموزان کرمانشاه و نتیجه زحمات خانواده‌ها و مجموعه تعلیم‌وتربیت استان است.

وی خاطرنشان کرد: یک کرمانشاه به این دو نخبه افتخار می‌کند و موفقیت آنان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابتی سازنده و امیدآفرین میان دانش‌آموزان استان باشد و این موفقیت همچنین نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، حمایت و تلاش مستمر می‌توان استعدادهای درخشان کرمانشاه را در سطح ملی معرفی کرد.

استاندار کرمانشاه با تبریک دوباره این موفقیت به خانواده حیدری گفت: بالاترین سرمایه هر استان، نیروی انسانی توانمند و فرهیخته آن است و دانش‌آموزان نخبه‌ای مانند شما، سرمایه‌های ارزشمند کرمانشاه و کشور هستند و امیدواریم مسیر افتخارآفرینی دانش‌آموزان استان ادامه داشته باشد و شاهد حضور آنان در جایگاه‌های مهم و اثرگذار علمی، مدیریتی و تخصصی کشور باشیم.

دکتر حبیبی از مجموعه آموزش‌وپرورش استان، شورای آموزش‌وپرورش، مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و مجموعه استعدادهای درخشان قدردانی کرد. در این دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش، فرماندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمانشاه نیز حضور داشتند.