به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، ملیحه ملک‌زاده‌فرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، در نشستی خبری به مناسبت هفته ملی کودک تشریح کرد: ۲۴ مرکز فرهنگی در استان اردبیل زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت دارد که ۱۶۸ برنامه در آنها با مشارکت نهاد‌های فرهنگی و سایر دستگاه‌ها اجرا خواهد شد.

وی همچنین از اجرای ۱۲ برنامه استانی و ۲۷ برنامه مجزا از سوی چهار کتابخانه سیار روستایی خبر داد و افزود: نخستین برنامه از سرعین با برگزاری جشن پرواز ۱۶۸ بادبادک به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب در جوار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان آغاز خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل بیان کرد: برگزاری نمایشگاه ۲۰۰ اثر سفال و سرامیک هشت نفر از نوجوانان دختر عضو کانون، نشست تخصصی تربیت کودک، یک قصه ۱۰۰ نقاشی در خانه شکوفه‌ها برای کودکان بی‌سرپرست، صورتک‌های کودکی، توزیع بسته‌های فرهنگی و اهدای کتاب در نقاط محروم و دور افتاده از دیگر برنامه‌هایی می‌باشد که برای این مناسبت تدارک دیده شده است.

وی از عضویت رایگان در مرکز‌های زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک خبر داد و اضافه کرد: جشن نوخوان‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، نمایشگاه کتاب‌های حسی و لمسی از ۱۸ مهر تا ۲۱ مهر در مرکز‌های شماره ۲ و ۳ اردبیل، کاروان پیک امداد و پویش خنده‌دارترین خاطره نیز در این مناسبت به اجرا درخواهد آمد.

ملک‌زاده فرد عنوان کرد: هفته ملی کودک یک فرصت است برای تمرکز همزمان جامعه، خانواده، حاکمیت و نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی بر کودکی و مساله‌ها و نیاز‌های کودکان و نوجوانان است و تلاش کردیم تا فرای برخورد مناسبتی، بستری برای هم‌افزایی و شنیدن صدای کودکان، تقویت عاملیت کودکان و ارتقای کیفیت زیست کودکی و شکل‌گیری اقدام‌های ماندگار برای آینده آنها باشد.

وی ادامه داد: امسال با توجه به تجربه جنگ و آسیب دیدن برخی کودکان از شرایط جنگی، ضرورت بیشتری احساس می‌شود که در مورد حق امنیت، سلامت روان، امید، هویت ملی، تاب‌آوری و حمایت از این قشر در شرایط بحران بسیار بیشتر توجه شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اظهار کرد: ۱۴۰۵ نخستین سالی است که رهبر معظم انقلاب را از دست دادیم و از همین رو تمرکز همکاران بر توجه به منویات ایشان مبنی بر تربیت ایرانی_اسلامی کودکان و نوجوانان خواهد بود؛ چنان که ایشان کودکان را شهروند امروز، سرمایه آینده و عامل تغییر می‌دانستند.

وی اظهار کرد: نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا برنامه‌ها با نگاه مخاطب‌محور اجرا نشود، بلکه کودکان و نوجوانان به عنوان صاحب صدا، ایده و نقش در برنامه‌ها حاضر شوند، اما کانون پرورش به تنهایی نمی‌تواند نتیجه بگیرد و از همین رو برنامه‌ها در همه شهرستان‌ها با مشارکت همه دستگاه‌ها برگزار خواهد شد.

ملک‌زاده فرد افزود: این شرایط نویدبخش آینده خوبی است که همه در آن نسبت به کودکان و نوجوانان احساس تکلیف کنند و در این زمینه هر شخصی که بتواند مفید واقع شود، کانون پرورش به عنوان مرجع تخصصی آماده همکاری و حمایت است.

وی در مورد هدف برگزاری این مناسبت گفت: جلب توجه به حقوق، نیازها، ظرفیت‌ها و مساله‌های کودکان و نوجوانان، تقویت رویکرد کودک‌محور، تقویت امنیت، سلامت جسمی و روانی، نشاط، امید، کیفیت زندگی کودکان به‌ویژه افراد کم‌برخوردار، آسیب‌پذیر و دارای نیاز‌های ویژه، جلب مشارکت واقعی آنها در طراحی، اجرا، روایت و ارزیابی برنامه‌های مرتبط از جمله هدف‌ها است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اضافه کرد: تقویت هویت ایرانی_اسلامی، فرهنگ گفت‌و‌گو، همدلی و صلح، مسئولیت اجتماعی، روایت صحیح و متناسب با سن از ایثار و مقاومت، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی از دیگر هدف‌ها است که با در نظر گرفتن اصولی همچون در نظر گرفتن کرامت و مصلحت عالیه کودک، تقویت احساس تعلق به خانواده و وطن، امیدآفرینی و خودداری از بازنمایی اضطراب، جنگ و آسیب اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: عدالت در دسترسی و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، فرصت برابر برای کودکان دارای نیاز‌های ویژه، خانواده‌محوری، خلاقیت، بازی، کتاب، هنر، تجربه و توجه به اقتضای تحولی و گروه‌های سنی مختلف، استفاده هوشمندانه از فناوری و رسانه از دیگر اصولی است که بر اساس آن تلاش می‌شود از برنامه‌های تشریفاتی و آمارمحور خودداری گردد.