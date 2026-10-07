به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرتضی جلائی‌فر گفت: با توجه به توسعه شبکه گاز طبیعی، بیش از ۹۵ درصد منازل شهر زاهدان دارای علمک گاز هستند و بر اساس ضوابط، این شهر در زمره شهر‌های سبز گازرسانی قرار می‌گیرد و به صورت معمول نباید مشمول توزیع گسترده گاز مایع باشد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین گاز مایع در منطقه بدون وقفه ادامه دارد، گفت: ذخایر مناسبی از این فرآورده در سطح استان وجود دارد و برنامه تأمین و توزیع گاز مایع با هدف استمرار خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان در حال اجراست.

مدیر منطقه زاهدان همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام شده درباره نحوه مصرف و گردش گاز مایع در سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی، در برخی نقاط مرزی استان، انحراف و قاچاق گاز مایع توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد که این موضوع می‌تواند بخشی از فرآورده اختصاص‌یافته برای مصرف داخلی را از چرخه رسمی توزیع خارج کند.

جلائی‌فر گفت: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند تقویت نظارت و اقدام هماهنگ دستگاه‌های نظارتی و مسئول است تا از خروج غیرقانونی فرآورده و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.