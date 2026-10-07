شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم در مالزی با حضور برترین قاریان و حافظان قرآن از کشور‌های مختلف در کوالالامپور آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در این دوره از رقابت بین‌المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم در مالزی، ۵۰ شرکت‌کننده از ۳۸ کشور جهان به مرحله حضوری راه یافته‌اند و در دو بخش تلاوت و حفظ قرآن کریم با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات، انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، نیز سخنرانی کرد و ضمن خوشامدگویی به قاریان، حافظان و میهمانان شرکت‌کننده، بر اهمیت قرآن کریم در هدایت مسلمانان و مقابله با چالش‌های روز تأکید کرد.

جمهوری اسلامی ایران در بخش تلاوت، با اعزام سید صادق مسلمی، در این رقابت‌ها حضور یافته است. مسلمی پیش از این در چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، رتبه دوم را کسب کرده بود.

امسال در کنار برگزاری مسابقات، برنامه‌هایی با محوریت هنر و فرهنگ قرآنی، از جمله نمایشگاه بین‌المللی هنر خوشنویسی قرآن، در نظر گرفته شده است؛ برنامه‌ای که با هدف معرفی جلوه‌های مختلف هنر قرآنی از کشور‌های گوناگون برگزار می‌شود.

رقابت‌های بین‌المللی قرآن کریم مالزی به مدت پنج روز ادامه دارد و نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در بخش تلاوت، در کنار قاریان کشور‌های مختلف به رقابت می‌پردازد؛ رویدادی که علاوه بر معرفی برترین قاریان و حافظان جهان اسلام، فرصتی برای تقویت تعاملات و همکاری‌های قرآنی میان کشور‌های مختلف فراهم کرده است.