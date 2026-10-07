ثبت‌نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور استان یزد بر اساس سوابق تحصیلی آغاز شده و داوطلبان تا ۱۶ مهر برای ثبت درخواست خود فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد از آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی مراکز و واحد‌های این دانشگاه در استان یزد خبر داد.

محمدحسین مهدوی‌نژاد گفت: ثبت‌نام و انتخاب رشته این مرحله از پذیرش همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام نور استان یزد انجام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند پس از بررسی رشته‌محل‌های ارائه‌شده، رشته‌های مورد علاقه خود را بر اساس اولویت انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد با اشاره به امکان انتخاب حداکثر ۱۵۰ رشته‌محل در این مرحله، از داوطلبان خواست پیش از ثبت انتخاب‌های خود، دفترچه راهنمای پذیرش را به دقت مطالعه و رشته‌محل‌ها را با توجه به علاقه، شرایط و اولویت‌های خود انتخاب کنند.

مهدوی‌نژاد ادامه داد: پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی، فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی است و دانشگاه پیام نور استان یزد نیز با برخورداری از مراکز و واحد‌های دانشگاهی در نقاط مختلف استان یزد، امکان تحصیل در رشته‌های متنوع دانشگاهی را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: داوطلبان برای اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش، رشته‌محل‌های قابل انتخاب و نحوه ثبت‌نام، باید در بازه زمانی تعیین‌شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه و مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته را مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده انجام دهند.

ثبت‌نام و انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه پیام نور استان یزد بر اساس سوابق تحصیلی تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.