به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خبرنگار ما در بسته این هفته فرهنگ ما ترافیک مقابل مدارس شهر آشخانه را مورد بررسی قرار داده ، موضوعی که شاید در نگاه اول مسئله‌ای روزمره و کوتاه‌مدت به نظر برسد؛ اما تکرار همین رفتار‌های کوچک، می‌تواند نظم ترافیکی شهر را تحت تأثیر قرار دهد.

فرهنگ ترافیک از همین انتخاب‌های ساده شکل می‌گیرد؛ از رعایت حق تقدم، توقف نکردن در مسیر و احترام به حقوق دیگران.

شاید اگر هرکدام از ما سهم خودمان را در این فرهنگ جدی بگیریم، خروج دانش آموزان از مدرسه، به جای آغاز یک گره ترافیکی، پایان آرام یک روز تحصیلی باشد.