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برداشت سیب درختی از ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باغهای شهرستان سمیرم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: پیش بینی میشود امسال ۱۸۰ هزار تن سیب درختی از نوع قرمز و سفید از باغهای این شهرستان برداشت شود.
ابوذر رحمانی افزود: سمیرم به عنوان قطب باغداری استان اصفهان معرفی شده است و برداشت سیب در سمیرم از ابتدای مهر آغاز و تا نیمه اول آبان ادامه دارد.
وی گفت: محصول سیب سمیرم از کیفیت بالایی برخوردار است و این روزها هم روانه بازار مصرف و هم بسته بندی و در سردخانهها نگهداری میشود.
سمیرم با ۲۳۰ هزار هکتار انواع باغ قطب باغداری استان اصفهان محسوب میشود.