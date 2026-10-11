به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۸۰ هزار تن سیب درختی از نوع قرمز و سفید از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

ابوذر رحمانی افزود: سمیرم به عنوان قطب باغداری استان اصفهان معرفی شده است و برداشت سیب در سمیرم از ابتدای مهر آغاز و تا نیمه اول آبان ادامه دارد.

وی گفت: محصول سیب سمیرم از کیفیت بالایی برخوردار است و این روز‌ها هم روانه بازار مصرف و هم بسته بندی و در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود.

سمیرم با ۲۳۰ هزار هکتار انواع باغ قطب باغداری استان اصفهان محسوب می‌شود.