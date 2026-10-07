علی اصغر اکبری از قهرمانان و مربیان پرافتخار استان به عنوان عضو تیم ملی، برای شرکت در رویداد بین المللی BRICS ۲۰۲۶ به کشور هندوستان اعزام می‌شود.

دعوت از قهرمان و مربی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای خراسان جنوبی به تیم ملی

دعوت از قهرمان و مربی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای خراسان جنوبی به تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی اصغر اکبری از قهرمانان و مربیان پرافتخار استان با دعوت فدراسیون در قالب تیم ملی ایران امروز برای شرکت در رویداد بین المللی بازی های نمایشی، ورزش های سنتی و بومی BRICS ۲۰۲۶ به کشور هندوستان اعزام می شود.

این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۳ مهر در احمدآباد هندوستان برگزار می‌شود و تیم ۸ نفره ایران شامل یک نفر سرپرست، دو مرشد و ۵ ورزشکار زورخانه‌ای در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.