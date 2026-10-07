به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، فرمانده مرزبانی هرمزگان در این یادواره گفت: مرزبانی هرمزگان ۴۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این شمار ۳۹ مرزبان در دوران هشت سال دفاع مقدس و پنج تن دیگر در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند.

سردار بهزاد ابراهیمی افزود: ایران با داشتن هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر نوار مرزی، با ۱۵ کشور همسایه است.

وی گفت: حفظ مرز‌های کشور، برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از تجاوزات مرزی به صورت شبانه‌روزی از ماموریت‌های مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی هرمزگان افزود: مرزبانان با وجود شرایط سخت خدمت، شبانه‌روز در مرز‌ها حضور دارند و از امنیت کشور پاسداری می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت چهار مرزبان در حمله آمریکای جنایتکار به پاسگاه کرکی جاسک گفت: این حادثه هیچ خللی در عزم و اراده مرزبانان ایجاد نکرده است و همچنان با قدرت به مأموریت خود ادامه می‌دهند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی هرمزگان نیز گفت: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد یأس، ناامیدی و بدبینی در جامعه است و باید با ادامه راه شهدا و تقویت امید و اعتماد، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد.

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حجت‌الاسلام والمسلمین مجید بنی‌اسدی افزود: رفتار و گفتار ما باید در مسیر آرمان‌های شهدا و موجب تقویت امید مردم نسبت به نظام و انقلاب باشد.