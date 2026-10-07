بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، چهاردهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته‌بندی و هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت شیرینی، شکلات، نان، قهوه و چای در مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: در قالب بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی سه نمایشگاه دیگر شامل پانزدهمین نمایشگاه نوشیدنی‌ها، صنایع و ماشین‌آلات وابسته، پانزدهمین نمایشگاه شیر و لبنیات و نوزدهمین نمایشگاه ماشین آلات صنایع غذایی نیز برپا شده است.

«حسین گیوری» افزود: این نمایشگاه‌ها با ۹۵ غرفه در سالن‌های فردوسی و مفاخر نمایشگاه بین المللی مشهد و در فضایی به مساحت افزون بر چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع واقع شده است.

او ادامه داد: ۹۵ مشارکت‌کننده از مشهد و خراسان‌رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، یزد، البرز، خراسان‌شمالی و چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه ها حضور دارند.

سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد بیان کرد: در هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت شیرینی محصولات مرتبط با شیرینی و شکلات، چاپ و بسته‌بندی، صنایع غذایی، چای و قهوه و لبنیات عرضه می‌شود.

گیوری با اشاره به این که در این نمایشگاه سعید حریری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجوی چین، هیئت عراقی، افغانستانی و هندی نیز حضور دارند افزود: برپایی «جشنواره شیرینی و شکلات»، «حضور هیئت‌های تجاری از افغانستان و عراق و پاکستان» و نیز برپایی «جشنواره ملی صنعت چاپ» جزو برنامه‌های جانبی این نمایشگاه‌ها است.

او ادامه داد: عموم مردم می‌توانند تا ۱۷ مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.