مرحله نخست عملیات ساماندهی و مرمت غرفه‌های طبقه فوقانی میدان نقش‌جهان اصفهان در محدوده حدفاصل خیابان حافظ، سردر قیصریه و خیابان سپه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: میدان نقش‌جهان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی ایران و میراث جهانی، نیازمند حفاظت مستمر و توجه ویژه به‌تمامی اجزای معماری و منظر پیرامونی خود است و غرفه‌های طبقه فوقانی نیز با همین رویکرد ساماندهی شد.

امیر کرم‌زاده افزود: در این طرح، عملیات مرمت و ساماندهی درگاه‌های تخریب‌شده و جداره‌ها و عناصر معماری، ناهماهنگی‌های بصری و ارتقای کیفیت منظر غرفه‌های طبقه فوقانی در محدوده تعیین‌شده اصلاح شد.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح حفظ سیمای بصری و هماهنگی غرفه‌های طبقه دوم با ساختار معماری و منظر تاریخی میدان است. یکی از مهم‌ترین اصول در ساماندهی این محدوده، توجه به یکپارچگی منظر میدان و پرهیز از ایجاد عناصر و الحاقات نامتجانس بود. بر همین اساس، اقدامات انجام‌شده با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی مجموعه و باهدف ارتقای خوانایی معماری تاریخی میدان محقق شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: با اتمام این عملیات، بخش قابل‌توجهی از طبقه فوقانی میدان در این محدوده ساماندهی شده و امیدواریم این اقدام ضمن ارتقای کیفیت بصری میدان، زمینه را برای تداوم اعتبار و برنامه‌های حفاظتی و مرمتی در سایر بخش‌های مجموعه فراهم کند.

امیر کرم زاده تأکید کرد: حفاظت از میدان امام (ره) (نقش‌جهان) یک مسئولیت مشترک است و استمرار این روند نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، کسبه و بهره‌برداران و سایر متولیان است. رویکرد ما این است که در کنار حفاظت از اصالت تاریخی میدان، کیفیت حضور و بهره‌برداری از این مجموعه جهانی نیز ارتقا یابد.

میدان تاریخی امام اصفهان یادگار دوره صفوی در ابعاد حدود ۵۰۰ در ۱۶۰ متر با شماره ثبت ۱۱۵ در ۹ می ۱۹۷۹ در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این میدان دارای ۱۲ مدخل بوده و در وسط میدان بازی چوگان و تیراندازی انجام می‌شده است.