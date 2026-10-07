به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی، در مراسمی از بازنشستگان مرزبانی استان خوزستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده مرزبانی استان خوزستان در این مراسم، بازنشستگان را بخشی از سرمایه‌های ارزشمند مرزبانی دانست و گفت: تجربه، دانش و خاطرات سال‌های خدمت پیشکسوتان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل امروز مرزبانان است و فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و مرزداری باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

سردار سفیدپوست با قدردانی از تلاش‌های بازنشستگان، بر تداوم ارتباط و بهره‌گیری از تجارب آنان در مسیر ارتقای توان و آمادگی مرزبانی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از جمعی از پیشکسوتان عرصه مرز و مرزبانی که سال‌های خدمت خود را در مسیر حراست از مرز‌های میهن سپری کرده‌اند، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.